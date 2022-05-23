مال وأعمال

رئيسا وزراء بريطانيا وأوكرانيا يبحثان أزمة حصار ميناء أوديسا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيسا وزراء بريطانيا وأوكرانيا يبحثان أزمة حصار ميناء أوديسا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 12:11 مساءً - وكالات – بحث رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصار روسيا لميناء أوديسا على البحر الأسود جنوبي أوكرانيا، في ظل خطر شبح أزمة أسعار الغذاء في العالم.

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وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن جونسون أكد مضاعفة الجهود لتوفير المساعدات الغذائية والإنسانية الحيوية لشعب أوكرانيا وضمان قدرتها على التصدير إلى بقية أنحاء العالم.

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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد تعرض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء والجوع، داعيًا الدول إلى التحالف مع أوكرانيا والتكاتف من أجل منع المجاعة.

وقال زيلينسكي إن إحدى القضايا التي أتعامل معها بشكل يومي هي الأمن الغذائي، مضيفًا: “المزيد والمزيد من الدول بدأت تدرك أن روسيا، من خلال إغلاقها للبحر الأسود واستمرارها بهذه الحرب، تعرّض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء وحتى الجوع”.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد اتهم روسيا باستخدام الغذاء سلاحا في أوكرانيا ليس فقط ضد الملايين من سكانها، ولكن أيضا ضد للملايين حول العالم الذين يعتمدون على الصادرات الأوكرانية، وذلك من خلال احتجاز إمدادات الغذاء “رهينة”.

ورفض مسؤول كبير في موسكو هذه المزاعم، قائلا إن الروس “ليسوا أغبياء” ولن يصدروا الغذاء وهم يخضعون لعقوبات صارمة.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، ناشد بلينكن روسيا الكف عن محاصرة الموانئ الأوكرانية.

وقال: “يبدو أن الحكومة الروسية تعتقد أن استخدام الغذاء سلاحا سيساعد في تحقيق ما لم يفعله غزوها، وهو تحطيم معنويات الشعب الأوكراني”.

وأضاف: “إن الإمدادات الغذائية لملايين الأوكرانيين وملايين آخرين حول العالم يحتجزها الجيش الروسي حرفيا رهينة”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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