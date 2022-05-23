وزارة السياحة والآثار تعاقب 9 شركات خالفت قانون البوابة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – أصدرت وزارة السياحة والآثار عددا من القرارات الوزارية بمعاقبة 9 شركات سياحية نظمت رحلات عمرة للمواطنين بالمخالفة لقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في بيان مساء اليوم، أن القرارات تأتي في إطار حرصها على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات.

ومن جانبه، قالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، إن هذه الجزاءات تضمنت: إلغاء ترخيص شركتين، وإلغاء فروع شركتين آخرين، وإيقاف 5 شركات إيقافا كليا لمدة عام؛ نظرا لتنظيم رحلات عمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة مما “يعد تحايلا وضياعا لحقوق المواطنين ويضر بسمعة الشركات السياحية الجادة”.

وأكدت سامي أن جميع الأهداف التي تسعى البوابة المصرية للعمرة في تحقيقها “تصب في صالح المعتمرين المصريين والشركات السياحية معا”.

وأشارت إلى أهمية التزام الشركات السياحية بجميع الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين والشركات السياحية في مصر.