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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا تعتزم التعاون مع السنغال في الطاقة الخضراء والغاز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 10:08 صباحاً - – قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن بلاده تريد العمل مع السنغال في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.
وأضاف خلال زيارة للعاصمة السنغالية دكار أنه سيناقش تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي بالدولة الواقعة في غرب إفريقيا في محادثات أكثر تفصيلا.
وقال شولتس إنه سيعمل كذلك بنشاط على تمكين إرسال صادرات الحبوب من أوكرانيا وتوريد الأسمدة إليها.
وأضاف أنه سيسعى إلى محاربة تغير المناخ لمنع الجفاف وأزمات الغذاء في إفريقيا.
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