بلتون المالية: توقعات إيجابية لإيرادات القطاع الاستهلاكي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 01:08 صباحاً - العربية دوت نت – توقعت شركة بلتون المالية تحسن ربحية شركات القطاع الاستهلاكي في السعودية، بسبب تحسن المبيعات وارتفاع أسعار المنتجات.

ووضعت بلتون المالية سعرا مستهدفا لمجموعة صافولا عند 34.4 ريال للسهم مع توصية بالاحتفاظ.

كما وضعت سعرا مستهدفا لسهم شركة سدافكو عند 163.3 ريال مع توصية بالاحتفاظ.

وفي مقابلة مع “العربية، قالت مدير بحوث القطاع الاستهلاكي في بلتون المالية إنجي الديواني، إن النتائج المالية لشركات سدافكو أو صافولا أو ناداك تعكس التعافي القوي للقطاع الاستهلاكي في السوق السعودية.

وذكرت الديواني أن هناك طفرة كبيرة في حجم الإيرادات المسجلة في القطاع، بسبب الزيادات السعرية وعودة نشاط الحج والعمرة مرة أخرى.

وأشارت إلى أن هذه العوامل عززت نمو المبيعات بأكثر من 20% لغالبية شركات القطاع.

وتوقعت الديواني استمرار نمو إيرادات القطاع الاستهلاكي خلال العام الحالي، مدعوما بعودة الحج والعمرة ورفع قيود السفر التي تم فرضها على مدار العامين الماضيين.