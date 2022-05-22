وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا للمرة الثانية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 مايو 2022 11:06 مساءً - وكالات – خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لأوكرانيا للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، كما خفضت نظرتها من مستقرة إلى سلبية، وذلك بفعل حربها مع روسيا وتداعياتها على قدرتها على تحمل الديون.

ووفقاً لتقرير وكالة التصنيف الائتماني، فقد انخفض تصنيف أوكرانيا بمقدار درجة إلى Caa3، بعدما خفضته بمقدار درجتين إلى B3 في مطلع مارس.

وتتوقع موديز أن تواجه أوكرانيا صراع عسكري مطول أكثر من توقعاتها في البداية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يزيد من احتمال إعادة هيكلة الديون وخسائر دائني القطاع الخاص.

وأضاف التقرير: على الرغم من الدعم المالي الكبير من المجتمع الدولي للمساعدة في توفير الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا، فإن الارتفاع الكبير في الدين الحكومي من المرجح ألا يكون قابل للتحمل على المدى المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا قد ينكمش بنحو 35% في العام الجاري.