رئيس الوزراء يستعرض مشروعات التعاون الصناعي المقترحة مع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج – تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في اجتماع عقده اليوم، الخطوات المتخذة في ملف تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة مع الإمارات والأردن.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول نتائج اجتماعات ممثلي حكومات مصر والإمارات والأردن، في إطار التعاون الصناعي المشترك.

وتضمن التقرير عددا من المشروعات المقترحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتقييمها، من منطلق الحرص على إقامة مشروعات مشتركة تخلق قيمة مضافة لاقتصادات البلدان الثلاثة.

وأضاف أن المشروعات المشتركة تسهم في رفع مؤشرات التنافسية ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن تعميق الصناعة الوطنية في تلك البلدان.

وجرت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هناك إطارا من التنسيق الفاعل يتم بين مصر والإمارات والأردن؛ لبحث ومناقشة جميع الجوانب المرتبطة بتحقيق التعاون المشترك فيما بينها في القطاع الصناعي، وفق رؤية تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية لدى كل دولة، لتحقيق هدف التكامل، على النحو الذي يحقق متطلبات كل دولة من الدول الثلاث وتلبية احتياجاتها.

حضر الاجتماع: نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.