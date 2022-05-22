وزير الطيران: خط مباشر بين القاهرة ودبلن عاصمة أيرلندا…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - أ ش أ – أعلن وزير الطيران المدني محمد منار تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الأيرلندية دبلن اعتبارا من 2 يونيو المقبل، بمعدل 4 رحلات أسبوعيا.

وقال منار إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الشركة الوطنية مصر للطيران للتوسع في شبكتها الجوية في شمال غرب أوروبا.

جاء ذلك لدى لقاء وزير الطيران المدني بمقر الوزارة اليوم مع السفير شون أوريجان سفير دولة أيرلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز وتنشيط التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف أنشطة النقل الجوي.

حضر اللقاء: الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والمستشار أسامة شلبي المستشار القانونى لوزير الطيران ولمياء سامي مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران.