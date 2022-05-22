انت الان تتابع خبر ارتفاع طفيف لبيتكوين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة اليوم الأحد بنسبة 2.2% إلى 30 ألفا و35 دولارا، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشهد سعر عملة بيتكوين حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في ظل رفع الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وإغلاق الصين بسبب الوباء، والضغوط الحكومية على تعدين العملات الرقمية المشفرة من حكومات مثل الصين والهند وتركيا وأمريكا. وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 3.5%، حيث يتم تداولها بين 29 ألفا و225 دولارا و30 ألفا و262 دولارا.

وانخفضت الآن بنسبة 56% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عند 68 ألفا و992 دولارا.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، خسرت عملة بيتكوين 0.1% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 35% حتى الآن هذا العام.