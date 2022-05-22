- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يقر اعتمادا إضافيا للموازنة بقيمة 6 مليارات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 22 مايو 2022 08:05 مساءً - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا لفتح اعتماد إضافي بقيمة ستة مليارات جنيه، أي نحو 329.49 مليون دولار، لموازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن توقيع للقانون جاء اليوم، لموازنة العام المالي الجاري والتي بدأت بالأول من شهر يوليو 2021 وتنتهي في 30 يونيو 2022.
وكان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد.
وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يقر اعتمادا إضافيا للموازنة بقيمة 6 مليارات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.