الرئيس السيسي يقر اعتمادا إضافيا للموازنة بقيمة 6 مليارات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 مايو 2022 08:05 مساءً - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا لفتح اعتماد إضافي بقيمة ستة مليارات جنيه، أي نحو 329.49 مليون دولار، لموازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن توقيع للقانون جاء اليوم، لموازنة العام المالي الجاري والتي بدأت بالأول من شهر يوليو 2021 وتنتهي في 30 يونيو 2022.

وكان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد.

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021.