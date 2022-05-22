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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر يرتفع هامشيا في مارس بدعم من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 22 مايو 2022 04:08 مساءً - وكالات – ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.5% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع مجموعة التعدين التي تمثل 83.6% من وزن المؤشر.
وسجل مؤشر التعدين واستغلال المحاجر في مارس الماضي نموًا بنسبة 0.3% على أساس سنوي بدعم من إرتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي.
وسجل مؤشر الصناعات التحويلية في مارس الفائت ارتفاعًا بنسبة 3.1% كمحصلة لزيادة الإنتاج في مجموعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 27.7% والصناعات الكيماوية بنسبة 2.5%، مقابل تراجع الإنتاج في ست مجموعات رئيسية في مقدمتها الصناعات الغذائية .
وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري فقد سجل مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والتكييف انخفاضًا بنسبة 28.8% وإمدادات الماء بنسبة 16.6% بضغط من تراجع الطلب.
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