العناني يبحث نتائج حملات تنشيط السياحة بالتعاون مع كبرى…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 مايو 2022 03:11 مساءً - دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمناقشة الحملات التسويقية المشتركة التي تنفذها الوزارة مع كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران الكبرى في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وكذلك الأسواق الجديدة التي تعمل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على التعاون معها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فقد تابع الاجتماع أيضا نتائج الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والتي من بينها حملة “إجازتك عندنا”، وحملة follow the sun.

يشار إلى أن الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تطلق العديد من الحملات الترويجية للترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من السائحين من مختلف دول العالم والاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة.

وأطلقت الوزارة مؤخرا حملة ترويجية تحت عنوان “إجازتك عندنا” تهدف إلى الترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022 مما يساهم في جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحي المصري.

واستهدفت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وتعد هذه الحملة استكمالا للحملة الدولية التي أطلقت منذ منتصف شهر مارس الماضي بعنوان follow the sun والتي حققت “نجاحا ملحوظا ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة في الأسواق المستهدفة للحملة، وهي المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية”، بحسب البيان.