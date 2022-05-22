مال وأعمال

الحكومة الهندية تخفض الضرائب على الوقود لمحاربة التضخم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة الهندية تخفض الضرائب على الوقود لمحاربة التضخم من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 مايو 2022 01:09 مساءً - – أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان يوم السبت خفض الضرائب على البنزين والسولار لمحاربة التضخم والسيطرة على أسعار المواد الأساسية.

predco_adv_2021

وقالت في سلسلة تغريدات إنه تم خفض ضريبة استهلاك البنزين ثماني روبيات (0.1028 دولار) للتر والسولار ست روبيات للتر.

Edita2021

وقالت إن من المتوقع أن تتكبد إيراداتها السنوية نحو تريليون روبية هندية وحثت حكومات الولايات على أن تحذو حذوها بإجراء تخفيضات مماثلة تتماشى مع خطة الحكومة الاتحادية.

ويبلغ حاليا سعر لتر البنزين 105.41 روبية بينما يبلغ سعر السولار 96.67 روبية في نيودلهي.

FNG2021

وقالت سيثارامان إن “رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من جميع أجهزة الحكومة العمل من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن العادي”.

وستقدم الحكومة أيضا دعما قدره 200 روبية لإسطوانة غاز الطهي لأكثر من 90 مليون مستفيد في إطار خطة الرعاية الاجتماعية المقدمة للنساء تحت خط الفقر.

وأضافت سيثارامان أن الحكومة ستخفض أيضا رسوم الاستيراد على المواد الخام للمنتجات البلاستيكية والحديد والصلب على أمل خفض تكلفة المنتجات النهائية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الهندية تخفض الضرائب على الوقود لمحاربة التضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا