السعودية تعتمد تكويد وتتبع الصادرات المصرية بديلا عن شركات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 مايو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تلقيها موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية على اعتماد المنظومة التصديرية الجديدة لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية الطازجة، تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري.

وأوضح بيان للوزارة، مساء اليوم، أن تلك المنظومة طبقت على الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي ودول العالم الكبري، مثل: اليابان وأستراليا وكندا وأمريكا، وهي بديل عن منظومة شركات المطابقة الخاصة، وذلك للأصناف الرئيسية من الصادرات الزراعية الطازجه الهامة، وهي الموالح: (البرتقال – الليمون – الجريب فروت) والفراولة والعنب الرمان والجوافه و البصل

وتضمن المنظومة الجديدة إحكام الرقابه الكاملة على جميع خطوات المنظومه التصديرية بدءا من المزرعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك.

كما تعتمد تلك المنظومه على أحدث وسائل تكنولوجيا الأقمار الصناعية الـGPS لرسم الخرائط الرقمية للمزارع والكيانات التصديرية.

وبحسب البيان، فقد أشاد وزير الزراعة بالجهود التي يبذلها الحجر الزراعي المصري في تطبيق منظومة التكويد والتتبع الجديدة للصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.

كما أشاد بجهود وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالسعودية والتمثيل التجارى المصري بوزارة التجارة والصناعة، وكذلك هيئة سلامة الغذاء المصرية في التنسيق المستمر لهذا الملف المهم.

وذكر البيان أن الصادرات الزراعيه المصرية أصبحت “تتمتع بسمعة عالمية متميزة”؛ حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال والفراولة للعام الثالث على التوالي، وتجاوز حجم الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن خلال العام الماضي.

كما تجاوزت الصادرات الزراعية الطازجة 3 ملايين طن منذ بداية العام.