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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي قرابة 4… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 21 مايو 2022 05:05 مساءً - سي إن بي سي _ قال وزير التموين علي المصيلحي السبت 21 مايو، إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر تقريبا.
وأصبحت واردات مصر من القمح، التي عادة ما يجري تأمينها من خلال مناقصات، موضع شك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بسبب اعتمادها الشديد على إمدادات القمح القادمة من منطقة البحر الأسود.
وقال المصيلحي الأسبوع الماضي إن مصر تركز حالياً على حصاد القمح من المحصول المحلي، الذي يستمر في العادة حتى يوليو أو أغسطس ، أكثر من التركيز على الواردات.
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