نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تعلن تراجع نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى 45.9… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 21 مايو 2022 04:08 مساءً - _ قالت شركة جازبروم الروسية إنها تواصل إمداد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودجا، وبلغت الأحجام يوم السبت 45.9 مليون متر مكعب، انخفاضا من 62.4 مليون متر مكعب يوم الجمعة. وأضافت جازبروم إن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول سوخرانوفكا الرئيسية.

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