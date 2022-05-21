انت الان تتابع خبر تعرف على حجم صادرات الاردن من المجوهرات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سجلت صادرات منشآت القطاع الصناعي العاملة بالعاصمة عمان من المجوهرات التي تنضوي تحت مظلة القطاع الهندسي، خلال الثلث الأول من العام الحالي 180 مليون دينار.

واستحوذت الولايات المتحدة الاميركية خلال الثلث الأول من العام الحالي، على غالبية صادرات المجوهرات التي تمت من خلال الغرفة بقيمة بلغت نحو 158 مليون دينار، تلاها دولة الامارات العربية المتحدة 7 ملايين دينار، ثم ايطاليا 4 ملايين دينار.

واكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير أن زيادة صادرات صناعة عمان من المجوهرات يعد مؤشرا إيجابيا، ويدل على أن الصناعة الأردنية بدأت تنوع منتجاتها التصديرية مستفيدة من جودتها العالية وتنافسيتها.

وشدد المهندس الجغبير في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، على ضرورة تعظيم استفادة القطاع الصناعي من مزايا الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية بما يسهم في تنويع قاعدة السلع المصدرة للخارج.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في صناعة المجوهرات والمسجلة لدى غرفة صناعة عمان، 126 منشأة موزعة بين صناعية وحرفية وفرت 1601 فرصة عمل.

يذكر أن صادرات الغرفة الكلية لمختلف دول العالم ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 57 بالمئة، لتصل إلى 2.216 مليار دينار مقابل 1.416 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.