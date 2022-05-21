نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 21 مايو 2022 01:08 مساءً - أ ش أ _ يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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