مال وأعمال

الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 21 مايو 2022 01:08 مساءً - أ ش أ _ يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

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صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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