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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تعلن وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 21 مايو 2022 12:11 مساءً - وكالات – قالت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية إن شركة جازبروم الروسية أوقفت يوم السبت إمدادات الغاز إلى فنلندا المجاورة، في أحدث تصعيد لنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة.
وقالت شركة جازجريد فينلاند في بيان “واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت.”
إيماترا هي نقطة دخول الغاز الروسي إلى فنلندا.
كانت شركة جازوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة قد قالت يوم الجمعة إن جازبروم الروسية نبهت إلى توقف التدفقات اعتبارا من الساعة 0400 بتوقيت جرينتش صباح اليوم السبت.
وتطالب شركة جازبروم الروسية الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها لأوكرانيا، لكن فنلندا رفضت ذلك.
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