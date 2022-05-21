انت الان تتابع خبر تعرف على حجم ارتفاع اسعار الذهب.. قفزة كبيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية السبت، ارتفاعا وصل الى 80 قرشا للغرام الواحد عن تسعيرة نهاية الاسبوع الماضي، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووصل سعر الغرام الواحد وفقا للتسعيرة، عيار 21 إلى 37.8 دينارا لجهة شراء المواطنين، و36.2 دينارا لجهة البيع.

وقفز سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 44.5 دينارا، كما ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 إلى 41.8 دينارا.





