انت الان تتابع خبر تعرف على حجم ارتفاع اسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي:

باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش.

بصل ناشف من 10 إلى 25 قرش.

بطاطا من 35 إلى 65 قرش.

بندورة من 10 إلى 40 قرش.

خيار من 15 إلى 35 قرش.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5168.177 طن، توزعت على 3209.571 طن خضار،1737.138 طن فواكه، و 221.469 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2081.975 طن خضار وفواكه.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :