مال وأعمال

حاكم دبي يحل اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في منازعات مؤسسة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حاكم دبي يحل اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في منازعات مؤسسة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 03:11 مساءً - – أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم الجمعة مرسوما بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في منازعات تسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.

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وكانت المجموعة الحكومية في قلب أزمة ديون دبي في أعقاب الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد.

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وذكر بيان على موقع حاكم دبي الإلكتروني “تستمر اللجنة بنظر الدعاوى والطلبات التي ما زالت منظورة أمامها وقت العمل بهذا المرسوم، على أن يتم الفصل فيها قبل تاريخ 13 ديسمبر 2022، على أن تُحال جميع الدّعاوى والطّلبات التي لم يتم الفصل فيها بحُكم بات خلال المُهلة المُشار إليها إلى المحاكم المُختصّة”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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