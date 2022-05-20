ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي 38% خلال أبريل

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 01:08 مساءً - وكالات. .أظهرت حسابات لرويترز بناء على بيانات الجمارك الصينية الرسمية، أن واردات الصين من النفط الخام من السعودية قفزت 38% في أبريل مقارنة معها قبل عام، لتسجل أعلى حجم شهري منذ مايو 2020.

وبلغت الشحنات السعودية 8.93 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

كانت المشتريات قد بلغت 1.61 مليون برميل يومياً في مارس آذار و 1.57 مليون برميل يومياً قبل عام.

وارتفعت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد، بنسبة 4% الشهر الماضي مقارنة معها قبل عام، مع حجز الشحنات قبل تشديد الحكومات الغربية للعقوبات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير.

وأظهرت البيانات أن شحنات النفط الروسي في أبريل بلغت إجمالاً 6.55 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 1.5 مليون برميل يومياً في مارس و 1.53 مليون برميل يومياً قبل عام.