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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوناطراك الجزائرية تمنح الصين عقدا قيمته 520 مليون دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 12:11 مساءً - وكالات _ قالت شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك الخميس إنها منحت الصين عقدا قيمته 520 مليون دولار لبناء مصنع ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر.
وأضافت الشركة خلال حفل التوقيع أن المشروع سيدخل حيز الإنتاج في عام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا.
وميثيل ثالثي بوتيل الإيثر هو مركب كيماوي سائل يضاف إلى وقود السيارات لتحسين أدائه وجودته بدلا من مركبات الرصاص.
وقالت الشركة في بيان “يندرج هذا المشروع في إطار برنامج تطوير الصناعة البتروكيماوية الذي أقرته الشركة في مخططها الاستثماري متوسط المدى”.
تسعى الجزائر لتوسيع تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع الصين وكذلك تركيا منذ سنوات وهذا بسبب توتر العلاقات الجزائرية مع الشريك الأسطوري فرنسا بسبب ملف الثورة.
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