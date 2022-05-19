انت الان تتابع خبر تقلص خسائر 9 شركات ببورصة عمان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقلصت الخسائر الإجمالية لـ9 شركات نقل مدرجة في بورصة عمان في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 47 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب دراسة تجميعية لشركة سنابل الخير.

وسجلت الخسائر مستوى 19.9 مليون دينار مقارنة مع خسائر بنحو 37.6 مليون في العام 2021.

وحققت 6 شركات أرباحا في الربع الأول من العام الحالي في حين منيت 3 شركات بخسائر.

واحتلت شركة المتكاملة للنقل المتعدد المرتبة الأولى من ناحية الأرباح بتحقيقها 8.47 مليون دينار مقارنة مع خسارة 1.16 مليون في العام 2021 وجاء هذا الارتفاع نتيجة رفع رأسمال الشركة عن طريق سداد الحكومة المديونية المستحقة على الشركة لبنك الإسكان.

وتلتها في المرتبة الثانية الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بقيمة أرباح بلغت 869 ألف دينار مقارنة مع 762 ألفا في الفترة نفسها من العام 2021.

ثم جاءت في المرتبة الثالثة من ناحية الأرباح السلام الدولية للنقل والتجارة بقيمة أرباح بلغت 537 ألف دينار مقارنة مع 212 ألفا في الفترة ذاتها من العام 2021.

وتلتها شركة مسافات للنقل المتخصص بالمرتبة الرابعة بقيمة أرباح بلغت 161 ألف دينار مقارنة مع 53 ألف دينار في الفترة نفسها من العام 2021.

ثم جاءت شركة المجموعة المتحدة للنقل البري بقيمة أرباح بلغت 125 ألف دينار مقارنة مع 229 ألفا في الفترة نفسها من العام 2021.

وأخيرا جاءت شركة النقليات السياحة الأردنية /جت في المرتبة الأخيرة من ناحية الأرباح بقيمة 16 ألف دينار مقارنة مع خسائر بلغت 695 ألفا في الربع نفسه من العام الماضي.

أما بالنسبة للشركات التي منيت بخسائر فقد جاءت عالية- الخطوط الجوية الملكية الأردنية في المرتبة الأولى من ناحية الخسائر بقيمة 29.7 مليون دينار مقارنة مع 36.4 مليون في الفترة نفسها من العام 2021.

تلتها شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بقيمة خسائر بلغت 223 ألف دينار مقارنة مع 269 ألف خسائر في الفترة نفسها من العام 2021.

ثم جاءت في المرتبة الثالثة والأخيرة من حيث الخسائر شركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي / ألفا بخسائر بلغت 217 ألف دينار مقارنة مع 381 ألفا خسائر في الفترة نفسها من العام 2021.