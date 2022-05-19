مال وأعمال

قطاع الطيران في الصين يخسر 12 مليار دولار بسبب كورونا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطاع الطيران في الصين يخسر 12 مليار دولار بسبب كورونا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 11:05 مساءً - العربية نت _ خسر قطاع الطيران في الصين 12.5 مليار دولار العام الماضي مع إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا .

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وقالت هيئة تنظيم الطيران في الصين إن انتعاش السفر المحلي إلى مستويات ما قبل الجائحة ساعد في تضييق إجمالي الخسائر من 14.4 مليار دولار في 2020.

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ورغم ارتفاع مبيعات شركات الطيران والمطارات بنسبة 22% العام الماضي لكن ذلك لم يكن كافيا للتغلب على خسارة الأعمال من السفر الدولي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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