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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطاع الطيران في الصين يخسر 12 مليار دولار بسبب كورونا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 11:05 مساءً - العربية نت _ خسر قطاع الطيران في الصين 12.5 مليار دولار العام الماضي مع إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا .
وقالت هيئة تنظيم الطيران في الصين إن انتعاش السفر المحلي إلى مستويات ما قبل الجائحة ساعد في تضييق إجمالي الخسائر من 14.4 مليار دولار في 2020.
ورغم ارتفاع مبيعات شركات الطيران والمطارات بنسبة 22% العام الماضي لكن ذلك لم يكن كافيا للتغلب على خسارة الأعمال من السفر الدولي.
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