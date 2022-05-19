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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 218 ألف من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 11:05 مساءً - – ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.
لكن سوق العمل لا تزال تشهد نقصا في العمالة، مع تسجيل عدد الأمريكيين على قوائم العاطلين عن العمل في أوائل مايو أدنى مستوى منذ عام 1969.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى زادت 21 ألفا إلى 218 ألف طلب في وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 14 مايو، وهو أعلى مستوى منذ يناير.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 200 ألف طلب خلال الأسبوع.
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