انت الان تتابع خبر بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية الخميس، على انخفاض بنسبة 0.47 بالمئة، وصولًا إلى النقطة 2425.

وأغلقت البورصة الخميس، على تداول 4.9 مليون سهم، موزعة على 3718 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 8.7 مليون دينار.

وانخفضت، أسعار أسهم 35 شركة، بينما ارتفعت اسعار أسهم 22 شركة واستقرت اسعار اسهم 32 شركة أخرى.

ومن جهته ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني إلى قرابة 18 مليار دولار، وبنسبة 15.6% عما تم تسجيلة حتى نهاية نيسان/أبريل من العام الماضي، حيث كانت 15.535 مليار دولار، حسب أرقام البنك المركزي لنهاية نيسان/أبريل.

وبلغ احتياطي البنك من الذهب نحو مليونين و100 أونصة بقيمة وصلت إلى نحو 2.791 مليار دينار.

وبينت الأرقام أن نسبة تغطية الاحتياطيات للمستودات تكفي بما يقارب تسعة شهور ونصف تقريبا وهو معدل يفوق المعدلات العالمية الطبيعية.