تراجع أسعار الذهب عالميا

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الرياض - احمد صلاح - تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية اليوم الخميس، في وقت تراجع فيه مؤشر الدولار الأميركي رغم العلاقة العكسية بينهما.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران المقبل 0.18 بالمئة، لتتداول عند 1811.8 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاح عند 1815.1 ولار للأونصة، في حين استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1815.9 دولار للأونصة.

وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار 0.14 بالمئة إلى 103.69 مقارنة بالافتتاح عند 103.83.