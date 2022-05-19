اليابان تضاعف المساعدات المالية لأوكرانيا إلى 600 مليون…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 01:08 مساءً - – قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للصحفيين اليوم الخميس، إن بلاده ستضاعف مساعداتها المالية لأوكرانيا إلى 600 مليون دولار في خطوة منسقة مع البنك الدولي لدعم الضروريات المالية على المدى القريب للبلاد التي تعرضت لغزو روسي.

وقال كيشيدا “بلدنا يقف إلى جانب أوكرانيا”، مضيفا أن اليابان ستؤكد على موقفها الأساسي بتقديم دعم قوي لأوكرانيا مع الدول الأخرى في القمة الأمريكية اليابانية في الأسبوع المقبل والاجتماع الرباعي الأوسع مع أستراليا والهند.

كانت العضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قد أعلنت في وقت سابق عن قروض بقيمة 300 مليون دولار إلى أوكرانيا .

وانضمت طوكيو أيضا إلى حلفاء وأعضاء آخرين في مجموعة السبع في فرض عقوبات على روسيا بسبب ما تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بتجميد أصول وكذلك حظر بعض الصادرات والواردات، بما في ذلك موارد الطاقة.