النفط يهبط 2.5% مع زيادة شركات التكرير الأمريكية الإنتاج…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 12:11 مساءً - – هبطت أسعار النفط 2.5 بالمئة يوم الأربعاء، مرتدة عن مكاسبها الأولية بينما أصبح المتعاملون أقل قلقا حيال نقص في المعروض بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن شركات التكرير الأمريكية زادت الإنتاج، وبينما حذت العقود الآجلة للخام حذو بورصة وول ستريت في الهبوط.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.82 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 109.11 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.81 دولار، أو 2.5 بالمئة، إلى 109.59 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستانوفو المحلل ببنك (يو بي إس) إن الخامين القياسيين كليهما ارتدا عن مكاسبهما الأولية، التي تراوحت بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل، في أعقاب تغيير في شهية المستثمرين للمخاطرة مع هبوط أسواق الأسهم.

وما زال برنت عند خصم غير معتاد أمام غرب تكساس الوسيط بعد يوم من إغلاقه عند مستوى أقل من خام القياس الأمريكي للمرة الأولى منذ مايو 2020 .

وأشار تجار ومحللون إلى طلب قوي للتصدير وشح في مخزونات الخام الأمريكية.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو تراجع غير متوقع، مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج استجابة لنقص في مخزونات المنتجات البترولية وصادرات قرب مستوى قياسي مرتفع دفعت أسعار الديزل والبنزين الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وتراجعت العقود الأمريكية للبنزين خمسة بالمئة بعد يومين من ملامستها لمستوى قياسي مرتفع.

وصعد الدولار وهبطت الأسهم العالمية بفعل مخاوف حيال النمو الاقتصادي وتزايد التضخم.

وجاء تراجع المعنويات في جلسة يوم الأربعاء أيضا عقب تقارير بأن الولايات المتحدة تخطط لتخفيف عقوبات على فنزويلا بما يسمح لشركة شيفرون بالتفاوض على رخص نفطية مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة.