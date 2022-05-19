مال وأعمال

كابيتال إيكونوميكس تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 10% هذا العام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كابيتال إيكونوميكس تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 10% هذا العام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 12:11 مساءً - العربية نت _ توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس، أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بـ10% في العام الحالي.

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تأتي هذه التوقعات على خلفية أرقام نمو الاقتصاد السعودي للربع الأول والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 9.6% على أساس سنوي، في أفضل قراءة للنمو منذ العام 2011.

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وترى “كابيتال إيكونوميكس” أن هذا الأداء القوي للاقتصاد سيستمر بقية 2022، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بتبني سياسة مالية أكثر مرونة.

وبحسب ما ذكرته الشركة البريطانية، فإن إنتاج المملكة من النفط وصل إلى 10.35 مليون برميل يوميا في إبريل، ما يترجم بزيادة تفوق 27% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة لزيادة الإنتاج منذ مارس من عام 2003.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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