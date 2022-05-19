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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تتوقع تراجع الغاز الطبيعي إلى 721 مليار متر مكعب في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 11:05 صباحاً - _ ذكرت وكالة ريا للأنباء اليوم الأربعاء، أن وزارة الاقتصاد الروسية تتوقع أن أسعار الغاز الطبيعي الروسي للمستهلكين خارج الجمهوريات السوفيتية السابقة ستقفز بنسبة 72% في 2022 إلى 523.3 دولار للألف متر مكعب.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن ينخفض إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي إلى 721 مليار متر مكعب في 2022 من 764 مليار متر مكعب في 2021 .
ورجحت وزارة الاقتصاد أن تنخفض صادرات روسيا من الغاز بنسبة 10% هذا العام إلى 185 مليار متر مكعب.
كما تتوقع الوزارة أن يهبط إنتاج روسيا من النفط 9.3% إلى 475.3 مليون طن في 2022.
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