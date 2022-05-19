مال وأعمال

روسيا تتوقع تراجع الغاز الطبيعي إلى 721 مليار متر مكعب في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تتوقع تراجع الغاز الطبيعي إلى 721 مليار متر مكعب في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 11:05 صباحاً - _ ذكرت وكالة ريا للأنباء اليوم الأربعاء، أن وزارة الاقتصاد الروسية تتوقع أن أسعار الغاز الطبيعي الروسي للمستهلكين خارج الجمهوريات السوفيتية السابقة ستقفز بنسبة 72% في 2022 إلى 523.3 دولار للألف متر مكعب.

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وتتوقع وزارة الاقتصاد أن ينخفض إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي إلى 721 مليار متر مكعب في 2022 من 764 مليار متر مكعب في 2021 .

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ورجحت وزارة الاقتصاد أن تنخفض صادرات روسيا من الغاز بنسبة 10% هذا العام إلى 185 مليار متر مكعب.

كما تتوقع الوزارة أن يهبط إنتاج روسيا من النفط 9.3% إلى 475.3 مليون طن في 2022.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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