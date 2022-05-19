انت الان تتابع خبر أسعار النفط تشتعل لهذا السبب المفاجئ .. ويصل سعرها إلى هذا الحد المخيف لأول مرة في تعاملات اليوم! (تعرف عليه) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت أسعار النفط ارتفاع كبيرا وذلم ، بعد التفاؤل بأن الصين سوف تشهد تعافيا قويا في الطلب عقب المؤشرات الإيجابية التي وضحت انحسارا لجائحة كورونا في المناطق الأكثر تأثرا في البلاد.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بحدود 2.69 دولار حيث وصل إلى 114.24 دولار للبرميل أي بزيادة 2.4 بالمئة عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.71 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 114.20 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس الإثنين، بعدما عزز انخفاض المخزونات مخاوف مرتبطة بالإمدادات.