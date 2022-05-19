انت الان تتابع خبر أسعار الخضار محلياً الخميس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3334.530 طن، توزعت على 2309.934 طن خضار،795.404 طن فواكه، و 229.192 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1323.444 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 10 إلى 20 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 35 قرش، خيار من 10 إلى 30 قرش.