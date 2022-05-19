مال وأعمال

معهد التمويل الدولي: الصين والولايات المتحدة تقودان الدين…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معهد التمويل الدولي: الصين والولايات المتحدة تقودان الدين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 09:11 صباحاً - _ أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي يوم الأربعاء أن أكبر اقتصادين في العالم كانا أكبر المقترضين في الربع الأول من العام مما قاد الديون العالمية للارتفاع إلى مستوى قياسي فوق 305 تريليونات دولار، في حين تراجع مجمل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

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وأشارت البيانات إلى أن ديون الصين زادت بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام بينما أضافت الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار إلى ديونها.

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وتراجع مجمل الديون في منطقة اليورو للربع الثالث على التوالي.

وقال المعهد إن مجمل ديون الاقتصادات الناشئة بلغ 98.6 تريليون دولار في الربع الأول من 2022 مقابل 89.0 تريليون دولار في الفترة نفسها في 2021 .

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وأضاف أن الدين الحكومي في الاقتصادات الناشئة بلغ 24.6 تريليون دولار في الربع الأول هذا العام مقابل 21.6 تريليون دولار في الربع الأول في 2021 .

وتراجعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 348 بالمئة، أو حوالي 15 نقطة مئوية عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، وكانت أكبر التحسينات في دول الاتحاد الأوروبي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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