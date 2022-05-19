مال وأعمال

مخزونات البنزين الأمريكية تواصل التراجع لسابع أسبوع على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات البنزين الأمريكية تواصل التراجع لسابع أسبوع على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 09:11 صباحاً - العربية دوت نت – أعلنت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع 100 ألف برميل يوميا إلى 11.9 مليون برميل يوميا.

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وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون البنزين الأمريكي يهبط 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.3 مليون.

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وكشفت التقرير أن مخزونات البنزين الأمريكية سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2021، وواصلت التراجع لسابع أسبوع على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي تراجع 5.0 ملايين برميل إلى 537.98 مليون.

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وهبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ نوفمبر 1987.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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