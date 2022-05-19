مخزونات البنزين الأمريكية تواصل التراجع لسابع أسبوع على…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 مايو 2022 09:11 صباحاً - العربية دوت نت – أعلنت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع 100 ألف برميل يوميا إلى 11.9 مليون برميل يوميا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون البنزين الأمريكي يهبط 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.3 مليون.

وكشفت التقرير أن مخزونات البنزين الأمريكية سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2021، وواصلت التراجع لسابع أسبوع على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي تراجع 5.0 ملايين برميل إلى 537.98 مليون.

وهبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ نوفمبر 1987.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.