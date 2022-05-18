نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع بدفع من توقعات تعافي الطلب في الصين ومخاوف نقص… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 11:05 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بدعم من توقعات بأن تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين سيعزز الطلب ومع زيادة مخاوف متعلقة بالإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 1.7% إلى 113.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 1225 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار أو 2.4% إلى 115.09 دولار للبرميل معوضة بعض خسائرها في الجلسة السابقة.

وعززت آمال تخفيف إجراءات الإغلاق في الصين من توقعات تعافي الطلب.

وقالت مصادر يوم الأربعاء إن السلطات في الصين سمحت باستئناف العمل في 864 مؤسسة مالية في شنجهاي بعد يوم من تحقيق المدينة للخلو من أي إصابات جديدة خارج مناطق الحجر لثلاثة أيام متتالية.

كما خففت الصين بعض قواعد إجراء الفحوص للكشف عن المرض للقادمين من الولايات المتحدة ومسافرين آخرين.

وشهدت سوق النفط دعما من مخاوف متنامية متعلقة بنقص الإمدادات.

وأظهر تقرير داخلي لأوبك+ يوم الثلاثاء أن إنتاج روسيا من الخام في أبريل تراجع بنحو 9% عن الشهر السابق إذ حدت العقوبات الغربية من صادرات موسكو.

لكن ما حد من ارتفاع الأسعار هو أنباء عن اعتزام الولايات المتحدة لتخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على فنزويلا للسماح لشيفرون بالتفاوض على تراخيص نفط مع الشركة الوطنية المنتجة هناك.

كما أضاف إخفاق الاتحاد الأوروبي في إقناع المجر بالتخلي عن معارضتها لحظر مقترح على النفط الروسي للضغوط على الأسعار لكن بعض الدبلوماسيين يتوقعون التوصل لاتفاق بشأن حظر تدريجي من التكتل على النفط الروسي في قمة تعقد نهاية الشهر الجاري.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يعتزم حشد استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2030 لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي.