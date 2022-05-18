انت الان تتابع خبر انخفاض جديد للبتكوين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء (الثامن عشر من مايو) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.28 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.03% عن اليوم الماضي. تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 44.37%، ما يعادل انخفاض قدره 0.04% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.93% لتسجل نحو 29,984 دولار. انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.51% لتسجل نحو 2,033 دولار. انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9989 دولار. انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1 دولار. انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.96% لتسجل نحو 301 دولار. انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.89% لتسجل نحو 0.4286 دولار. انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.88% لتسجل نحو 0.5622 دولار. انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.08% لتسجل نحو 54 دولار. ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار. انخفض سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 1.51% لتسجل نحو 0.08888 دولار.