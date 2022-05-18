نعرض لكم الان تفاصيل خبر تاج الدين: انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا.. ومعظم الحالات دون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة برامج التوعية وحملات تطعيم المواطنين عن طريق المراكز المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تابع الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا.

وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، في هذا الإطار، الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجهٍ عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات.

كما اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة.

ووجه بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى جميع مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

كما تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سير العمل بكلٍ من مبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد، وكذا جهود الوقاية من شلل الأطفال.

ووجه بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي الأطفال حديثي الولادة كافة للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه.

وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين كذلك مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وقد وجه باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء، وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار، لاسيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية، وكذلك صناعة المواد الخام.