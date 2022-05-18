وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون مع المؤسسة الإسلامية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 04:13 مساءً - استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له، لمناقشة العديد من فرص التعاون بين الجانبين ومنها خدمات شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد)، وملف القطن.

وأكد الوزير أهمية نموذج العمل الجديد لشركة جسور في تعزيز التجارة الخارجية لمصر، وتمكين صغار المنتجين من تصدير منتجاتهم، من خلال تقديم خدمات الترويج والوساطة إلى جانب توفير خدمات النقل واللوجستيات والخدمات التأمينية والمالية.

وأوضح أن عدد الشركات التي سجلت منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني “جسور” ليبلغ حوالي 1100 شركة بإجمالي 18 ألف منتج، مشيرًا إلى فتح 16 مركزًا خارجيًا قبل نهاية العام الجاري تغطي نحو 40 دولة، منها 6 فروع الشهر المقبل في الصين ودبي والسودان وفرنسا وغانا والكاميرون.

وتطرق وزير قطاع الأعمال إلى الجهود المبذولة في تنظيم وتحسين تداول الأقطان لجعل مصر مركزًا إقليميا لتجارة الأقطان، وإدخال القطن ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع من الموسم المقبل، مشيرًا إلى تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات بهدف تقليل فاتورة الواردات من الأقطان قصيرة التيلة والغزول السميكة والتي تصل إلى نحو 3 مليار دولار سنويًا.

من جانبه، أشاد المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون المتميز بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بأكثر من 13 مليار دولار، وتوقيع 5 اتفاقيات إطارية لتوسيع نطاق العمل في قطاعات متعددة منها الطاقة والغذاء.

واستعرض سنبل حجم أعمال المؤسسة والخدمات التي تقدمها ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وتعزيز التجارة البينية خاصة في أفريقيا، مشيرًا إلى تقديم الدعم في مجالات عدة للدول الأعضاء منها بناء القدرات والتدريب والخدمات الاستشارية وتمكين القطاع الخاص.