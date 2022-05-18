مال وأعمال

شل تستحوذ على منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شل تستحوذ على منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 03:11 مساءً - – أفاد بيان لشركة شل اليوم الأربعاء، أن شركة بي.جي المحدودة التابعة لشل وقعت اتفاقا مع إكسون موبيل إيجيبت للاستحواذ بشكل كامل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية في البحر المتوسط والمعروفة باسم المنطقة 3 والتي تديرها إكسون موبيل إيجيبت.

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وأضاف البيان أنه “مع استكمال عملية نقل الملكية تنتقل إدارة منطقه امتياز شركة شل“.

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وقال خالد قاسم نائب رئيس الشركة ورئيس مجلس إدارة شركات shell في مصر، إن الشركة تخطط لحفر أول بئر في المنطقة الجديدة في أوائل عام 2023

كما قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن “عملية الاستحواذ تؤكد على حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، خاصة وأن شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في قطاع البترول والغاز المصري وتلعب دورا في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر”.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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