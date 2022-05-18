انت الان تتابع خبر تباين في أسعار النفط وسط ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت نيويورك)، الأربعاء، وتباينت وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران المقبل 0.15 بالمئة لتتداول عند مستويات 110.94 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 110.77 دولار للبرميل، رغم أنها استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 112.40 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 0.15 بالمئة لتتداول عند 112.72 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 112.89 دولار للبرميل، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 111.93 دولار للبرميل، كما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.02 بالمئة إلى 103.35 مقارنة بالافتتاحية عند 103.34.