3.1 مليار دينار حجم المساعدات الخارجية للاردن

انت الان تتابع خبر3.1 مليار دينار حجم المساعدات الخارجية للاردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنّ إجمالي المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن في عام 2021 بلغ حوالي 3.1 مليار دينار ( 4.4 مليار دولار)، وفق تقرير نشرته الوزارة عبر موقعها الالكتروني.

وبينت الوزارة في التقرير أنّ حجم المنح العاديّة التي قدمت للأردن بلغت 1.3 مليار دينار، بينما بلغ حجم القروض الميسرة حوالي 1.2 مليار دينار، فيما بلغ الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 527.4 مليون دينار.

وأشار التقرير الى أنّ حجم المساعدات المقدّمة للأردن، باستثناء المساعدات الموجهة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السوريّة، بلغت 2.747 مليار دينار (3.878 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أنّ 52% من المنح المقدمة، و78% خصص من القروض خصص لدعم الموازنة.

وكان 33.7% من المساعدات الكلية قد خصص لدعم قطاع الحماية والمساعدة الاجتماعية، فيما 17.2% خصص لقطاع التعليم، كما خصص 15.9% من المساعدات لدعم قطاع المياه، وخصص حوالي 9% لقطاع الصحة، ووزعت المساعدات الأخرى على قطاعات مختلفة؛ منها الطاقة والإدارة العامة والنقل والعمل والتدريب المهني.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة في تقرير آخر عن المساعدات للربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ إجمالي المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن في الربع الأول من العام 2022، حوالي 393 مليون دينار ( 554.63 مليون دولار).

ويشمل هذا الدعم 21.6 مليون دينار كمنح منتظمة، و237.2 مليون دينار كقروض ميسرة، وحوالي 134.1 مليون دينار لدعم خطة الاستجابة الأردنية.

وبلغ حجم المساعدات الكلي باستثناء المنح الموجهة لخطة الاستجابة خلال هذه الفترة، حوالي 349 مليون دينار (492 مليون دولار).

ووجه 75% من المنح، و82 من القروض لدعم الموازنة، فيما خصصت باقي المساعدات لدعم القطاعات المختلفة خارج الموازنة.