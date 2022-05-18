التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 40 عاما مع ارتفاع أسعار الغذاء…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 01:12 مساءً - وكالات _ كشفت الأرقام الرسمية اليوم الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 9% في أبريل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما أدى إلى تصعيد أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.5% على أساس شهري، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات بزيادة 2.6% في استطلاع أجرته لخبراء اقتصاديين، والذي توقع زيادة سنوية بنسبة 9.1%.

ويعتبر الارتفاع بنسبة 9% في مؤشر أسعار المستهلكين هو الأعلى منذ عام 1989، متجاوزة بذلك الارتفاع السنوي بنسبة 8.4% المسجل في مارس 1992.

ومنذ الأول من أبريل، رفعت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة سقف أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 54% بعد ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع قياسي في أسعار الغاز العالمية.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس اليوم الأربعاء، إن بريطانيا يواجه “وضعا اقتصاديا شديد الصعوبة”، بعد أن سجل التضخم معدلا سنويا بلغ تسعة بالمئة في أبريل، وهو الأعلى منذ بدء التقديرات الرسمية في أواخر الثمانينات.

وقالت تراس لشبكة سكاي نيوز “نحن في وضع اقتصادي شديد الصعوبة. نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطيرة جدا… والتضخم مرتفع للغاية”.