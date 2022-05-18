مال وأعمال

المغرب يلغي شرط فحص فيروس كورونا لدخول أراضيه

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المغرب يلغي شرط فحص فيروس كورونا لدخول أراضيه من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 12:11 مساءً - وكالات – أعلن المغرب مساء الثلاثاء إلغاء فحص كورونا من أجل الدخول إلى أراضي المملكة؛ نتيجة “التحسن في الحالة الوبائية”.

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وقالت الحكومة، في بيان، إنها “قررت إلغاء اعتماد فحص تفاعل البلمرة المتسلسل لكورونا (بي.سي.آر) من أجل الدخول الى الأراضي المغربية، وأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ”.

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وأضافت أنه يأتي “استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب”.

وسجل المغرب اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وتبقي الحكومة المغربية على حالة الطوارئ الصحية، مع تخفيف الإجراءات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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