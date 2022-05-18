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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المغرب يلغي شرط فحص فيروس كورونا لدخول أراضيه من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 12:11 مساءً - وكالات – أعلن المغرب مساء الثلاثاء إلغاء فحص كورونا من أجل الدخول إلى أراضي المملكة؛ نتيجة “التحسن في الحالة الوبائية”.
وقالت الحكومة، في بيان، إنها “قررت إلغاء اعتماد فحص تفاعل البلمرة المتسلسل لكورونا (بي.سي.آر) من أجل الدخول الى الأراضي المغربية، وأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ”.
وأضافت أنه يأتي “استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب”.
وسجل المغرب اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتبقي الحكومة المغربية على حالة الطوارئ الصحية، مع تخفيف الإجراءات.
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