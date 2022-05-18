انت الان تتابع خبر تعرف على حجم انخفاض أسعار الذهب بالاردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الاربعاء، 30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفق تسعيرة الاربعاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي 37 دينارا، مقابل 35.5 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 43.5 دينارًا و33.10 دينارا على التوالي.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا الأربعاء، إذ خفف تراجع الدولار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتشدد تجاه التضخم.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 0106 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.56 دولارا للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.50 دولارا للأوقية.

وواصل الدولار خسائره لليوم الرابع متراجعا عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية.