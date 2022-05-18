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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بنك جيه بي مورجان: أسعار البنزين في أمريكا قد تقفز 37% أخرى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 11:14 صباحاً - – قال بنك جيه بي مورجان إن أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة قد تقفز بنسبة 37% أخرى بحلول أغسطس ليصل متوسط الأسعار في البلاد إلى 6.20 دولار للجالون، بفعل طلب قوي على قيادة السيارات.
وقالت وحدة بحوث السلع العالمية ببنك الاستثمار الأمريكي: “نتوقع أن يصل استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام إلى ذروة عند 16.8 مليون برميل يوميا في أغسطس… وهو ما يعني أن مصافي التكرير الأمريكية ستنتج حوالي 8.2 مليون برميل يوميا من البنزين”.
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