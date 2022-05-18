الذهب يتراجع بفعل أرقام قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 11:14 صباحاً - – تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعدما غطت أرقام قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة وتوقعات بزيادات نشطة لأسعار الفائدة على الأثر الإيجابي لانخفاض الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.29% إلى 1818.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.19% إلى 1817.50 دولار للأوقية.

وكان سعر الذهب قد هبط إلى 1786.60 يوم الاثنين متأثرا بمكاسب الدولار.

وتؤدي التوقعات لرفع نشط للفائدة الأمريكية في العادة إلى تقليص الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.42% إلى 21.68 دولار للأوقية، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى لها منذ يوليو 2020 الذي سجلته يوم الجمعة.

وصعد البلاتين 0.55% إلى 951.20 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.42% إلى 2034.90 دولار للأوقية