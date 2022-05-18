رئيس البنك المركزي المصري الفرنسي: مجموعة السبع ستناقش تنظيم الأصول…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 09:11 صباحاً - – قال فرانسوا فيلروي دي جالو، رئيس البنك المركزي المصري الفرنسي، يوم الثلاثاء، إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من المرجح أن يناقشوا تنظيم الأصول المشفرة في أثناء اجتماعهم هذا الأسبوع في ألمانيا.

وأبلغ فيلروي مؤتمرا للأسواق الناشئة في باريس: “ما حدث في الماضي القريب هو تنبيه للحاجة الماسة لتنظيم عالمي”، في إشارة إلى الاضطراب الذي شهدته أسواق الأصول المشفرة مؤخرا.

وأضاف: “أوروبا مهدت الطريق بإطار تنظيمي للأصول المشفرة، ونحن على الأرجح… سنناقش هذه القضايا بين قضايا كثيرة أخرى في اجتماع مجموعة السبع في ألمانيا هذا الأسبوع”.