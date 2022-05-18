نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يهبط 2% قرب 112 دولارا للبرميل بفعل آمال حول الإمدادات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 09:11 صباحاً - – هبطت أسعار النفط 2% يوم الثلاثاء، بعد أن قفزت في وقت سابق في الجلسة إلى أعلى مستوياتها في 7 أسابيع، بفعل أنباء عن تخفيف الولايات المتحدة بعض القيود على حكومة فنزويلا.

وواصلت الأسعار التراجع عقب تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن خفض التضخم قد يتسبب في بعض الألم الاقتصادي.

وقال إن البنك المركزي المصري الأمريكي إنه “سيواصل الدفع” نحو تشديد السياسة النقدية لحين ظهور أدلة واضحة على انخفاض التضخم.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.31 دولار، أو 2%، لتسجل عند التسوية 111.93 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.8 دولار، أو 1.6%، إلى 112.40 دولار للبرميل.

وهذه هي المرة الأولى منذ مايو 2020 التي يغلق فيها الخام الأمريكي عند مستوى أعلى من برنت.

ونقلت عن مصادر قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستجيز في وقت قريب، ربما اليوم الثلاثاء، لشركات شيفرن النفطية الأمريكية التفاوض مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما يرفع بشكل مؤقت حظرا على مثل هذه المناقشات.

وقبل ذلك كان برنت قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 115.69 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 مارس، في حين سجل الخام الأمريكي 115.56 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 24 مارس.

ومما عزز تلك المستويات المرتفعة أنباء بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فشلوا يوم الاثنين في مسعاهم للضغط على المجر لإنهاء معارضتها لحظر مقترح على النفط الروسي.

وأظهرت أرقام أن أوبك والدول المتحالفة معها ومن بينها روسيا، أنتجت في أبريل عند مستويات أقل كثيرا من المطلوب بموجب اتفاق لتخفيف تدريجي لقيود قياسية للإنتاج كانت استحدثتها في أثناء ذروة الجائحة في 2020.

وتترقب الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء، والتي من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام وانخفاضا في مخزون البنزين.